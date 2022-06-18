СК завершил расследование дела пытавшегося убить прапорщика ДНР бойца ВСУ

СК России завершил расследование дела пытавшегося убить прапорщика ДНР бойца ВСУ

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении старшего матроса 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Евгана с позывным Саид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Вагина.

Бойца ВСУ обвиняют в попытке убить прапорщика народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), попавшего в плен.

«Следователи объявили моему подзащитному об окончании расследования уголовного дела», — рассказал Вагин.

Он также сообщил, что в ближайшее время дело в отношении украинского матроса передадут в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения.

Уточняется, что Евган полностью признает свою вину и раскаивается.