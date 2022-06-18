New York Times предрекла Украине проблемы при вступлении в ЕС

Газета New York Times предрекла Украине трудности при вступлении в ЕС из-за коррупции

Американская газета The New York Times предрекла Украине провал при попытке вступления в Европейский союз (ЕС).

По мнению авторов статьи, причиной трудностей станут внутренние проблемы страны, в том числе коррупция. При этом центральным препятствием являются «взаимосвязанные и глубоко укоренившиеся проблемы политического и делового влияния на суды».

Также издание обратило внимание на кризис демократических институтов в стране, которые подавляются после введения военного положения. «В условиях военного положения оппозиционные телеканалы были исключены из национальной кабельной системы», — напомнил автор публикации.

В связи с этим Украине предстоит пройти долгий путь внутренних реформ, прежде чем присоединиться к организации, отмечается в материале.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз и вместе с этим выдвинула Киеву ряд условий, которые необходимо выполнить даже после получения этого статуса. В частности, Украина должна будет гарантировать независимую судебную систему, искоренить коррупцию на высоком уровне, принять законы о средствах массовой информации, ограничить влияние олигархов и улучшить законодательство об отмывании денег и защите меньшинств.