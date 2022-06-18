Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

New York Times предрекла Украине проблемы при вступлении в ЕС

Газета New York Times предрекла Украине трудности при вступлении в ЕС из-за коррупции

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Американская газета The New York Times предрекла Украине провал при попытке вступления в Европейский союз (ЕС).

По мнению авторов статьи, причиной трудностей станут внутренние проблемы страны, в том числе коррупция. При этом центральным препятствием являются «взаимосвязанные и глубоко укоренившиеся проблемы политического и делового влияния на суды».

Также издание обратило внимание на кризис демократических институтов в стране, которые подавляются после введения военного положения. «В условиях военного положения оппозиционные телеканалы были исключены из национальной кабельной системы», — напомнил автор публикации.

В связи с этим Украине предстоит пройти долгий путь внутренних реформ, прежде чем присоединиться к организации, отмечается в материале.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия официально порекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз и вместе с этим выдвинула Киеву ряд условий, которые необходимо выполнить даже после получения этого статуса. В частности, Украина должна будет гарантировать независимую судебную систему, искоренить коррупцию на высоком уровне, принять законы о средствах массовой информации, ограничить влияние олигархов и улучшить законодательство об отмывании денег и защите меньшинств.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Великобритания предложила новую программу обучения украинских военных
New York Times предрекла Украине проблемы при вступлении в ЕС
Раскрыта практика обмена найденных черепов на конфеты во времена СССР
В Рособрнадзоре рассказали о судьбе ЕГЭ после отмены Болонской системы
В ДНР подсчитали нанесенный Украиной ущерб за первые 1,5 года конфликта
Попова заявила об отсутствии в России случаев гепатита неизвестной этиологии
Врач назвал наиболее подверженные деменции категории людей
Стало известно о подготовке США к затяжному конфликту на Украине
Появились сведения о нарушении православных традиций при захоронении москвичей
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с авиабилетами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.