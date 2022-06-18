На нефтехимическом заводе в Шанхае произошел пожар

Пожар произошел на территории завода Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd. в Шанхае

Пожар произошел на территории нефтехимического завода в Шанхае. Об этом сообщает городская противопожарная служба, передает РИА Новости.

По информации «Известий», речь идет о предприятии Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd. Как стало известно, возгорание началось в 04:28 по местному времени (23:28 по мск). Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

2 июня мощный взрыв и сильное задымление произошли на химическом заводе Deepak Nitrite в индийском штате Гуджарат. Дым, поднимающийся от завода, окутал прилегающий район с жилыми кварталами.