Представитель МИД Захарова обвинила спецслужбы Украины в поставке наркотиков в Россию

Киев поставляет в Россию наркотики — спецслужбы Украины с 2014 года ведут с Москвой «необъявленную войну». Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, в 2014 году синтетические наркотики составляли 5 процентов от незаконного наркооборота, в 2021 – уже 60 процентов. Основным поставщиком запрещенных веществ, как утверждает дипломат, были украинцы.

«47 из 67 сотрудников наркосиндиката "Химпром", ликвидированного несколько лет назад, имели украинские паспорта. В одной только приграничной с Украиной Белгородской области объемы обнаруженной синтетики с 2019 по 2020 год выросли в 20 раз», — написала Захарова.

Она рассказала, что лаборатории, созданные Украиной, работают на полную мощность — всего одна из них способна произвести 30 килограмм наркотиков в течение суток. Такие объемы производства позволяют выпускать 300 000 разовых доз за 24 часа и получать большие объемы черных денег, утверждает официальный представитель МИД.

Захарова сообщила, что украинские спецслужбы в своей стране находили потенциальных преступников, после чего давали им деньги и оборудование, чтобы те распространяли запрещенные вещества на территории России. Дипломат предполагает, что Киев сделал упор в этом деле на работу с молодежью — в связи с этим распространялась модные среди подростков синтетические запрещенные вещества.

«Приемы не новы. В 19 веке Запад, чтобы добиться квазиколониальных торговых преференций, стал сбывать индийский опиум среди китайцев, что, понятное дело, не понравилось властям в Пекине. Китай пытался ограничить наркокартели Британии декретами, в качестве ответа на что Лондон при поддержке Вашингтона развязал против китайцев опиумные войны», — подытожила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД обвинила Киев в использовании «тактики террористов». По ее словам, украинские военные используют граждан страны в качестве живого щита и намеренно размещают вооружения в жилых районах.