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Умерла известный музыковед Ольга Доброхотова

Заместитель худрука БСО им. Чайковского Ольга Доброхотова умерла в возрасте 87 лет

Фото: Shutterstock

Заместитель художественного руководителя Большого симфонического оркестра (БСО) имени Чайковского, известный музыковед Ольга Доброхотова умерла в воскресенье, 19 июня, в возрасте 87 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе оркестра.

«Для всего коллектива это огромная, невосполнимая утрата. (...) Ее влияние на творческую деятельность оркестра трудно переоценить: Ольга Ивановна Доброхотова направляла вектор его развития, создавала многочисленные абонементные циклы, концертные программы, музыкально-литературные композиции», — говорится в сообщении.

Отпевание и прощание пройдут во вторник, 21 июня, в храме при Первой Градской больнице Москвы.

Ольга Доброхотова родилась 9 марта 1935 года в российской столице. С 1957 по 1992 годы была редактором Главной редакции музыкального радиовещания в Государственном комитете по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. В 1967 году она стала комментатором, а после — заместителем главного редактора Главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения СССР. В том же году она вышла замуж за народного артиста СССР, дирижера Владимира Федосеева.

Варвара Кошечкина
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