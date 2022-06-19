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Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя

Марат Хуснуллин обсудил мастер-план развития Мариуполя и будущее «Азовстали»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что провел заседание штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины. На встрече, в частности, обсуждался мастер-план развития Мариуполя и будущее «Азовстали». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«На этой неделе провел штаб по восстановлению новых территорий, и одни из важных вопросов: мы обсуждали мастер-план развития Мариуполя. Обсуждали, что будет вместо "Азовстали", как будет проходить благоустройство - что сможем построить нового, а что восстановим», - сказал Хуснуллин на видео, которое опубликовал у себя в Telegram-канале.

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Татьяна Романова
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