Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Бурбулис в день смерти оценил идею возрождения СССР фразой «бред и утопия»

Геннадий Бурбулис в день смерти назвал идею возрождения СССР бредом и утопией

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в день смерти принимал участие в Глобальном Бакинском форуме в Азербайджане. Как сообщает Haqqin.az, один из последних его комментариев был посвящен теме возрождения СССР.

Во время форума сотрудники издания спросили Бурбулиса, как он относится «к попыткам современной России восстановить СССР». По мнению бывшего госсекретаря, такое невозможно.

Материалы по теме:
Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Ближайший соратник Ельцина запустил распад СССР и шоковые реформы
Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.Ближайший соратник Ельцина запустил распад СССР и шоковые реформы
Сегодня
«Коммунисты всех уже достали» В 1991 году Ельцин стал президентом России в составе СССР. Как это приблизило крах Союза?
«Коммунисты всех уже достали»В 1991 году Ельцин стал президентом России в составе СССР. Как это приблизило крах Союза?
12 июня 2022

«Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» — ответил он.

Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах умер на 77-м году жизни. Смерть Бурбулиса подтвердила его племянница Юлия. «Да, это так», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бурбулис в день смерти оценил идею возрождения СССР фразой «бред и утопия»
Мужчина с огромным леденцом в переходе метро рассмешил россиян
Мэр Одессы выразил обеспокоенность ростом ненависти ко всему русскому
Семь россиян застряли на 30-метровой высоте и попали на видео
Вяльбе одной фразой оценила повесивших фото Большунова для мотивации норвежцев
Тысячи человек собрались на акцию протеста в центре Кишинева
Джонсона раскритиковали за желание превратить Британию в изгоя
Эколог предупредил об опасности отказа от одноразового пластика
В Британии нашли способ противостоять «шпионажу» России на границах
Иммунолог назвала четыре придуманных маркетологами «модных» диагноза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.