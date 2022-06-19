Бурбулис в день смерти оценил идею возрождения СССР фразой «бред и утопия»

Геннадий Бурбулис в день смерти назвал идею возрождения СССР бредом и утопией

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в день смерти принимал участие в Глобальном Бакинском форуме в Азербайджане. Как сообщает Haqqin.az, один из последних его комментариев был посвящен теме возрождения СССР.

Во время форума сотрудники издания спросили Бурбулиса, как он относится «к попыткам современной России восстановить СССР». По мнению бывшего госсекретаря, такое невозможно.

«Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» — ответил он.

Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах умер на 77-м году жизни. Смерть Бурбулиса подтвердила его племянница Юлия. «Да, это так», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.