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Путин поучаствует в саммите БРИКС

Президент России Путин примет участие в саммите стран БРИКС по телемосту 23-24 июня

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в режиме онлайн. Об этом сообщает РИА Новости.

Саммит, в котором российский президент поучаствует по телемосту, пройдет 23-24 июня. Также на следующую неделю запланирована встреча Путина с выпускниками высших военных учебных заведений.

Ранее глава МИД КНР Ван И предложил расширить состав группы БРИКС. По мнению министра, это позволит увеличить влияние объединения и внести весомый вклад в экономическое развитие всего мира.

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Варвара Кошечкина
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