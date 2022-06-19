Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал Медведева «клоуном»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген назвал Медведева «клоуном»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил на Международном симпозиуме морских держав и в своей речи вспомнил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведева. Об этом пишет Bild.

Хойсген назвал бывшего президента России клоуном. «Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — заявил дипломат.

Медведев в последнее время публикует в своем личном Telegram-канале резкие посты о ситуации в мире и на Украине. Заместитель председателя Совбеза России объяснил такой тон своих высказываний. По его словам, он «ненавидит» тех, о ком пишет свои посты.

«Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — подчеркнул политик, не указав, к кому именно обратил свой спич.