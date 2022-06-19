Выход судна «Азов Конкорд» из Мариуполя перенесли из-за неоплаты услуг порта

Выход турецкого судна «Азов Конкорд» из Мариуполя перенесли из-за неоплаты услуг порта

Выход первого иностранного судна из Мариуполя, турецкого «Азов Конкорд», перенесли из-за неоплаты услуг порта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Пока перенос выхода судна с 18 на 20 июня. Связано это с тем, что не прошла оплата портовых услуг от судовладельца Донецкой Народной Республике», — уточнил источник.

По его словам, судно должно выйти из Мариуполя пустым и отправиться в порт приписки.

До этого командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов заявил, что «Азов Конкорд» должен был выйти из Мариупольского порта 18 июня.

Ранее начальник Национального центра управления обороной сообщил, что в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, которые не могут беспрепятственно выйти в отрытое море из-за угрозы обстрела с украинской стороны и высокой минной опасности.