В России вступят в силу новые правила работы судебных приставов

«Ъ» сообщил о вступлении в силу поправок о работе ФССП в России с 20 июня

В России с 20 июня вступают в силу новые правила работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП), федеральный закон №417 содержит поправки к закону «Об исполнительном производстве», Гражданскому кодексу и ряду других документов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно нововведениям, ФССП сможет возбуждать исполнительное производство без участия пристава, автоматически с помощью специальной информационной системы. Например, если гражданин не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в отведенные 60 дней, произойдет обмен данными с ГИБДД и запрос в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), после чего производство будет открыто в течение трех дней.

Источник издания отмечает, что фактически подобная схема заработает позже, после завершения переговоров между ГИБДД, Федеральным казначейством и Федеральной службой судебных приставов.

Также приставы получат возможность более оперативно запрашивать данные о неплательщике, например, номера телефонов у операторов связи. Информация должна быть предоставлена в течение суток.

ФССП будет автоматически снимать запрет на выезд должника за границу, в то время как ранее для этого требовался отдельный сотрудник ведомства. Это ускорит процедуру получения сведений пограничной службой.

Ранее взыскатели в 50 процентах случаев направляли судебным приставам только фамилию, имя и отчество нарушителя и дату рождения, из-за чего по ошибке в должники могли записать однофамильца. Теперь, если хотя бы один идентификатор, такой как паспорт, СНИЛС или ИНН, отсутствует, производство возбуждаться не будет.

Поправки также обязывают учреждение, принявшее у гражданина средства для оплаты долга, в течение одного часа передавать информацию в ГИС ГМП. В настоящее время на это отведен один день, а в случае поступления денег после 21:00 — на следующий день. Это нововведение вступит в силу 17 декабря.

Ранее, 14 июня, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер наказания по которому предлагается сделать конфискацию транспортного средства.

