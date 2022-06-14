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Госдума одобрила введение конфискации транспортного средства за опасное вождение

Госдума одобрила в I чтении норму о конфискации транспортного средства за опасное вождение

Фото: АГН «Москва»

Депутаты Государственной Думы приняли в I чтении законопроект об ужесточении ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер наказания по которому предлагается сделать конфискацию транспортного средства. Об этом во вторник, 14 июня, сообщает РИА Новости.

Инициатива предполагает административное наказание в виде штрафа в размере от 50 до 100 тысяч для лиц, которые управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав. При этом, если человек без прав сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу либо превысил скорость, предусматривается уголовная ответственность.

Возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора предлагается установить в качестве возможной дополнительной меры в отношении злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности.

Законопроект поддержан Верховным судом, Правительством, Генпрокуратурой, МВД, Министерством юстиции, ГИБДД и Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

О внесении в Государственную Думу соответствующего законопроекта, предполагающего ужесточение ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД), сообщалось в конце мая.

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Игорь Дмитров
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