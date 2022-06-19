Стало известно место проведения саммита G7

Япония проведет саммит G7 в Хиросиме во второй половине мая 2023 года

Япония, к которой в 2023 году переходит роль председателя в G7, проведет саммит в Хиросиме во второй половине мая следующего года. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, передает ТАСС.

Отмечается, что изначально планировалось провести саммит в июне 2023 года, однако было принято решение поменять дату из-за возможного влияния сезона дождей на организацию мероприятия.

Избранием Хиросимы в качестве места проведения саммита Япония намерена показать решимость в вопросах ядерного разоружения. График мероприятия, вероятно, будет объявлен на встрече лидеров G7 в Германии, которая состоится 26-28 июня.

17 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Германии по видеосвязи. По словам представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, Владимира Зеленского на саммит пригласил канцлер Германии Олаф Шольц. «Он передал приглашение во время визита [в Киев] и было объявлено о согласии [украинской стороны]», — рассказал он. Выступление президента Украины запланировано на 27 июня.