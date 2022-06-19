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Джонсона раскритиковали за желание превратить Британию в изгоя

CNN: из-за недальновидной политики премьера Джонсона Британия может стать изгоем

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Разногласия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с европейскими партнерами и Европейским судом по правам человека могут превратить страну в изгоя. С таким мнением выступил обозреватель CNN Люк МакГи в своей колонке.

Речь о спорах в связи с законом об изменениях в Североирландском протоколе, предложенных главой МИД страны Лиз Трасс. Если его примут, это позволит стране в одностороннем порядке игнорировать часть пунктов сделки по Brexit, заключенной с ЕС в 2019 году.

В связи с этим ЕС уже начал судебное разбирательство в отношении Лондона, обвинив его в невыполнении ряда условий, прописанных в протоколе. По словам зампредседателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, такому изменению условий «нет никаких юридических и политических оправданий». Британские власти, напротив, считают законопроект полностью законным.

Другой повод, в связи с которым Британия якобы может стать изгоем — план правительства страны по отправке беженцев, в Руанду. ЕСПЧ считает, что просители убежища еще не исчерпали все правовые возможности в Королевстве, в связи с чем раскритиковал решение Лондона. После этого рейс отменили.

Ряд дипломатических источников CNN заявили, что политика правительства Джонсона бросает тень на то, как Запад смотрит на Великобританию.

Виктория Кондратьева
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