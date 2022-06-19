Кадыров показал снятые с украинских военных шевроны

Кадыров сообщил о действовавших в Метелкино в ЛНР шести украинских военных подразделениях

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с шевронами, снятыми с украинских венных в населенном пункте Метелкино в Луганской народной республике (ЛНР). Кадры появились в его Telegram-канале.

«О том, сколько сил отправили украинские военные в населенный пункт Метелкино, освобожденный подразделением спецназа "Ахмат" под командованием дорогого брата, помощника главы ЧР Апты Алаудинова, совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР, можно судить по этим шевронам. В одном маленьком поселке оказались как минимум шесть разных подразделений Украины, в числе которых и специальные подразделения», — сообщил он.

По словам Кадырова, это была важная стратегическая точка для Вооруженных сил Украины (ВСУ), «которая позволила бы атаковать наших ребят с фланга».

«Ну и отдельного внимания заслуживает шеврон "Правого сектора" — нацистского подразделения, члены которого, напомню, в ноябре 2013-го устроили провокацию на Евромайдане, а как только стало жарко, организованно покинули место столкновения с милицией. Эта тактика, впрочем, используется нациками и сейчас, но в Метелкино она мало помогла», — добавил он.