РИА Новости: офицер украинского батальона «Айдар» попал в плен под Северодонецком

Один из командиров украинского батальона «Айдар» попал в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар». Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный источник в силовых структурах

По данным собеседника агентства, двое пленных украинских силовиков отправлены в Луганск из соседнего с Северодонецком города Рубежное.

Под Северодонецком сейчас «идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино», сообщил источник. Он рассказал, что в субботу, 18 июня, были «прилеты» российских ракет по позициям боевиков в этом населенном пункте, что позволило силам Луганской народной республики (ЛНР) развить наступление.

Ситуация вокруг Северодонецка

В субботу, 18 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно с народной милицией ЛНР освбодили населенный пункт Метелкино, который примыкает к Северодонецку.

По словам главы республики, в освобождении поселка участвовал второй корпус народной милиции ЛНР. За последнюю неделю боевых действий за территорию Метелкино Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными от 600 до 700 военнослужащих, утверждает Кадыров. Сейчас российские военные занимаются зачисткой освобожденного населенного пункта от мин и растяжек.

Кроме того, Кадыров рассказал, что промышленную зону Северодонецка после удержания украинскими военными смогли покинуть мирные жители. По его словам, гражданские не знали о «зеленом коридоре», который Россия открыла для выхода из промзоны. ВСУ специально умолчали об этом, чтобы обвинить российскую сторону, выразил уверенность глава Чечни.

Вечером того же дня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе Северодонецка прогремел взрыв, который оставил дымный «гриб» явно химического происхождения. Он отметил, что дым похож на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, однако это пока не подтверждено».

Ситуация на заводе «Азот»

Силы ЛНР продолжают вести переговоры о сдаче в плен с украинскими военными, которые находятся на территории завода «Азот» в Северодонецке. По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, некоторые их них начали выходить с территории предприятия и сдаваться в плен.

Между тем союзные войска подготовили несколько «мини-плацдармов» для наступления на завод. Российские силы закрепились на территории предприятия еще накануне, 16 июня. Они продолжают бои, подбираясь к украинским позициям. В то же время украинские военные упорно сопротивляются и находят способы проносить провизию и патроны на завод, в том числе вброд через реку Северский Донец. Эти попытки пресекаются.

Как заявлял глава ЛНР Леонид Пасечник, на территории завода могут укрываться до тысячи бойцов ВСУ, около 40 американских наемников, а также выходцы из Британии и Польши. Глава МИД ДНР Владислав Дейнего обещал, что с каждым из сдавшихся иностранных наемников будут детально разбираться «в зависимости от ситуации» и сообразно вине.

Если это просто иностранные граждане, которые призваны были в армию, это одна ситуация. Если это наемники — другая ситуация, абсолютно разный статус Владислав Дейнего Глава МИД ЛНР

Кроме того, по данным властей ЛНР, на «Азоте» до сих пор укрываются как минимум 500 гражданских. Утверждается, что их используют в качестве живого щита. В Минобороны России заявляли, что Киев хочет повторения мариупольского сценария на заводе.