В ЛНР рассказали о переговорах с бойцами на «Азоте»

Комендант Северодонецка Дубина заявил о переговорах ЛНР с бойцами с «Азота» о сдаче в плен

Силы Луганской народной республики (ЛНР) продолжают переговоры о сдаче в плен с украинскими военными на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коменданта города Виктора Дубину.

«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», — заявил он.

Ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали выходить и сдаваться в плен.

«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — заявил Марочко.

