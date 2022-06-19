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Эндокринолог перечислила пять самых полезных блюд на завтрак

Врач-эндокринолог Павлова назвала яйца всмятку идеальным блюдом для завтрака

Фото: unsplash

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила пять самых полезных и питательных блюд для завтрака. Ее слова приводят «Известия».

По словам медика, яйца всмятку — один из идеальных завтраков, который можно сочетать с салатом из овощей, например, огурцов, зелени, помидоров или капусты. Павлова отметила, что к этому блюду стоит добавить подсушенный хлеб.

Другой вариант утреннего блюда — омлет, творог или ленивая запеканка. Сама Павлова добавила, что предпочитает есть пшенную кашу с тыквой и изюмом. «Увы, в таком завтраке нет белка, поэтому я или отдельно пью белковый коктейль, или съедаю яйцо или творог», — рассказала она.

Кроме того, медик посоветовала заменить чай и кофе горячей водой с лимоном.

Ранее ученые в разговоре с изданием Express рассказали, что отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может продлить жизнь на треть. Кроме того, они считают, что изменение времени приема пищи может противодействовать воспалительным процессам, которые возникают при старении.

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Виктория Кондратьева
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