Стенд Росмолодежи на ПМЭФ попал в ТОП-лист наиболее посещаемых площадок форума

За 4 дня ПМЭФ-2022 стенд Росмолодежи посетили более 1500 гостей

За 4 дня ПМЭФ-2022 стенд Росмолодежи посетили более 1500 гостей. На площадке агентства состоялись 39 активностей: это и форсайт-сессии, и интервью, и питч-сессии, а также панельные дискуссии, нетворкинги, мастер-классы, краш-тесты, паблик-токи и даже образовательные игры, и правовой предпринимательский диктант.

На форуме Росмолодежь заключила ряд стратегических соглашений: с Камчатским краем о подготовке форума «Экосистема. Заповедный край», НИУ ВШЭ, Корпорацией «Синергия», АО «Русская Медиагруппа», Медиагруппой «Комсомольская правда» о реализации молодежной политики, а с Министерством науки и высшего образования РФ, Комитетом по молодёжной политике Госдумы ФС РФ и НИУ ВШЭ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере молодёжной политики и развития совместной проектно-учебной лаборатории «Молодёжная политика», с брендинговым агентством Depot, оно направлено на комплексное сотрудничество в целях содействия социальному, культурному, образовательному, нравственному и физическому развитию молодежи.

Помимо этого, в этом году Росмолодежь предоставила уникальную возможность сотням молодых предпринимателей и специалистов принять участие в форуме виртуально. В формате open call на мультимедийном экране с первого дня форума транслировались их анкеты. Более 150 проектов и резюме увидели гости стенда агентства. С некоторыми из молодых специалистов даже провели встречу в «зуме». Так, к примеру, Наталья Гросс из Санкт-Петербурга на Грантовом конкурсе молодёжных инициатив Росмолодёжи «Образовательный интенсив по финансовой грамотности» выиграла 380 тыс. рублей на развитие. В качестве мер поддержки девушку познакомят с крупнейшими банками, помогут экспертно прокачать качество проекта и пригласят на обучение в акселератор Ассоциации финансовой грамотности. Оценку проекта в рамках open call проводил директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

За время форума гостями и экспертами на стенде агентства стали десятки серьёзных спикеров. С молодыми специалистами пообщались ректоры крупных российских вузов: ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев, ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко, проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова, ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Илья Воротынцев, а также ректор Московского энергетического института Николай Рогалёв.

Женское предпринимательство с членами комьюнити Росмолодёжь.Бизнес обсудила заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова. В рамках площадки прошла публичная дискуссия с управляющим директором ВЭБ.РФ Михаилом Алашкевичем и директором по информационным технологиям ГК «Росатом» Евгением Абакумовым. Пообщаться с участниками Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес на площадке агентства пришел и член правления-исполнительный директор ООО «Сибур» Сергей Комышан. Он дал аудитории ценные советы по масштабированию в регионах. О мерах поддержки предпринимательства, которые государство сегодня предлагает, рассказал глава комитета Госдумы по МСП Александр Демин.

Помимо этого, прошла серия интервью Надежды Стрелец. Гостем известного блогера стала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева. Также к журналисту присоединились гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный. Научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов провел на стенде Росмолодёжи несколько активностей. Эксперт поделился своими советами с молодыми специалистами и студентами.

Стоит отметить, что в этом году стенд Росмолодёжи представляет собой красочный куб в фирменных цветах агентства с мультимедийным экраном. Благодаря беспрерывной активной жизни на площадке, ежедневно участниками программы становились сотни зрителей.

