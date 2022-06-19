В России предрекли сокращение числа телеканалов

Глава «Газпром-медиа» Жаров: в России может сократиться число телеканалов в 2023 году

Генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров предрек, что общее число телеканалов в России может сократиться во второй половине 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил глава холдинга, для некоторых небольших эфирных телеканалов существует угроза ухода из традиционного вещания из-за низкой рентабельности и проблем с рекламными доходами. «Никаких революций в 2022 году не жду, а вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — заявил Жаров.

Ранее Александр Жаров заявил, что в ситуации, когда крупные медиакомпании и популярные стриминговые сервисы уходят из России, следует переориентироваться на другие рынки. По его словам, российская аудитория хорошо воспримет турецкие сериалы. Помимо этого, зрителям может понравиться корейский контент, однако надо понимать его специфику. «И на Южную Америку надо смотреть. Я думаю, у этого большие перспективы», — высказался медиаменеджер.

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