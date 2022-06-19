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В Совфеде оценили последствия уничтожения «Калибрами» пункта управления ВСУ

Сенатор Бондарев: после уничтожения пункта управления ВСУ военные начнут сдаваться в плен

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев оценил последствия уничтожения российскими ракетами «Калибр» пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По его словам, это будет способствовать тому, что украинские военнослужащие начнут «сдаваться в плен целыми подразделениями», передает РИА Новости.

«Те, кому еще есть что терять, уже задумываются о неутешительных для ВСУ перспективах дальнейшего сопротивления», — заявил сенатор.

Бондарев добавил, что Россия неоднократно предлагала украинским военным сдаться в плен, поскольку Москве не нужна «ликвидация живой силы врага ради самой ликвидации».

19 июня Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования️ «Калибр» российские военные нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области.

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Марина Совина
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