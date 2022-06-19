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Россиянам назвали способ обновить ОС Windows

Гендиректор TelecomDaily Кусков призвал россиян обновлять ОС Windows через VPN

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как российские пользователи могут обновлять версии операционных систем от Microsoft. Об этом он сообщил в комментарии РИА Новости.

Кусков назвал способ обновить ОС Windows и предложил скачивать новые версии программы с помощью VPN. По его словам, существует только два способа решить эту ситуацию.

«Первое — жить с тем уровнем обновлений ОС, которые уже есть. Второй вариант — это устанавливать обновления через VPN», — призвал россиян эксперт.

Специалист добавил, что в России нет достойной замены Windows. «Мы прекрасно понимаем, что большинство компьютеров и персональных ноутбуков так или иначе сейчас находятся под управлением ОС Windows», — подчеркнул он.

19 июня стало известно, что Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11. Еще в начале марта 2022 года компания поддержала антироссийские санкции и объявила о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг в стране.

Мировая история санкций
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Марина Совина
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