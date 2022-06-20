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В США запросили 450 миллионов долларов на поддержку Украины

В палате представителей США предложили дать Украине 450 миллионов долларов в 2023 году

Фото: Pepi Stojanovski / Unsplash

Американские законодатели предложили выделить Украине 450 миллионов долларов, перечислить которые нужно будет в течение 2023 фискального года (истекает 1 октября 2023 года). Соответствующий проект опубликован на сайте Комитета палаты представителей США по вооруженным силам.

Авторы проекта также предлагают расширить число оружия, которое могут передать Киеву, и ограничить сотрудничество с Россией в военной сфере.

Сам Комитет рассмотрит документ 22 июня.

Виктория Кондратьева
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