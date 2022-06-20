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Россиянам дали совет на время отключения горячей воды

Мосжилинспекция посоветовала россиянам перекрывать краны горячей воды ради экономии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На время сезонного отключения горячей воды россиянам посоветовали перекрывать соответствующие краны. Такую рекомендацию дали в Мосжилинспекции.

По словам специалистов, несложные процедуры помогут не только сэкономить на счетах за воду, но и продлят срок службы квартирного сантехнического оборудования. Перекрывать сотрудники Мосжилинспекции посоветовали не только краны в квартире, но и вентили (запорную арматуру) на отводе от общеквартирного стояка горячего водоснабжения.

«Перекрытие подачи горячего водоснабжения (ГВС) в квартиру целесообразно в связи с тем, что в период проведения профилактических работ общедомовая система ГВС дома остается заполненной для сохранности трубопроводов горячего водоснабжения, защиты от коррозии и деформации. При этом в данный период из крана горячей воды в квартире будет идти холодная вода, а установленные индивидуальные счетчики ГВС зафиксируют ее как горячую, стоимость которой значительно выше, чем холодной», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили сделать скидки в 50 процентов на коммунальные услуги летом. С такой инициативой выступил парламентарий Василий Власов. По словам депутата, в отсутствие горячей воды россияне вынуждены нагревать ее самостоятельно — это приводит к дополнительному расходу электричества или газа.

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