Россиянам дали совет на время отключения горячей воды

Мосжилинспекция посоветовала россиянам перекрывать краны горячей воды ради экономии

На время сезонного отключения горячей воды россиянам посоветовали перекрывать соответствующие краны. Такую рекомендацию дали в Мосжилинспекции.

По словам специалистов, несложные процедуры помогут не только сэкономить на счетах за воду, но и продлят срок службы квартирного сантехнического оборудования. Перекрывать сотрудники Мосжилинспекции посоветовали не только краны в квартире, но и вентили (запорную арматуру) на отводе от общеквартирного стояка горячего водоснабжения.

«Перекрытие подачи горячего водоснабжения (ГВС) в квартиру целесообразно в связи с тем, что в период проведения профилактических работ общедомовая система ГВС дома остается заполненной для сохранности трубопроводов горячего водоснабжения, защиты от коррозии и деформации. При этом в данный период из крана горячей воды в квартире будет идти холодная вода, а установленные индивидуальные счетчики ГВС зафиксируют ее как горячую, стоимость которой значительно выше, чем холодной», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили сделать скидки в 50 процентов на коммунальные услуги летом. С такой инициативой выступил парламентарий Василий Власов. По словам депутата, в отсутствие горячей воды россияне вынуждены нагревать ее самостоятельно — это приводит к дополнительному расходу электричества или газа.