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На курорте «Ведучи» в Чечне устроили детские гонки

В Чечне на курорте «Ведучи» устроили детские гонки на беговелах

Фото: Кавказ.РФ

В Чечне на горнолыжном курорте «Ведучи прошли первые открытые соревнования на беспедальных велосипедах, в которых приняли участие более 150 детей. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе АО «Кавказ.РФ», спортивное мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия чеченской государственности. «Бегуны от 5 до 7 лет состязались на курорте в трех возрастных номинациях. Всем, кто занял спортивный пьедестал, в награду достались беговелы с комплектами защиты, а также грамоты», — говорится в сообщении.

Организаторами мероприятия стали «Кавказ.РФ» и министерство туризма Чечни. «Мероприятие вроде бы детское, но к подготовке подошли серьезно: обеспечили спортсменам справедливое судейство, интересный призовой фонд, безопасность и развлечения на целый день. Это важные для компании и курорта соревнования, потому что учат любить спорт и активный отдых», — отметил заместитель гендиректора «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев.

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Варвара Кошечкина
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