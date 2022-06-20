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Стеснявшаяся своей большой груди британка разбогатела на ней

Daily Mirror: стеснявшаяся своей груди Эми София из Великобритании разбогатела на бюсте

Фото: @__amysophia

27-летняя жительница города Лидс, Великобритания, Эми София ненавидела свою большую грудь размера 75L, однако с помощью выдающихся форм разбогатела и покрыла кредит родителей в 130 тысяч фунтов стерлингов (более девяти миллионов рублей). Историю британки публикует Daily Mirror.

Эми София признается, что всю жизнь сталкивалась с проблемами из-за большого бюста и стеснялась его. Мужчины глазели на нее, а некоторые женщины даже требовали, чтобы она спрятала грудь, потому что их бойфренды не могли оторвать от нее взгляда. «Я старалась не обращать на это внимания, но однажды меня выгнали из клуба за то, что я показала сиськи девушке, которая велела мне прикрыться. Меня тошнило от таких придирок», — рассказала британка.

Женщине приходилось все время сутулиться, потому что, когда она держала спину прямо, грудь становилась еще заметнее. София все чаще задумывалась о том, чтобы сделать операцию по уменьшению бюста, однако однажды ей пришла идея, что на выдающихся формах можно заработать.

В октябре 2019 года британка бросила работу спа-мастера и зарегистрировалась на сайте OnlyFans. Эми София стала публиковать откровенный контент и за первый месяц заработала семь тысяч фунтов стерлингов (около 490 тысяч рублей), а однажды за месяц ей удалось заработать 150 тысяч фунтов стерлингов (10,5 миллиона рублей).

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По словам женщины, родители поддержали ее и были очень благодарны, так как первые насколько месяцев она тратила все заработки на то, чтобы расплатиться с семейными долгами. Благодаря карьере на OnlyFans София приняла свои пышные формы и больше не стесняется их.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании разбогатела, занимаясь садоводством без одежды. Она стала получать много запросов от поклонников на эротические фото, связанный с ее увлечением. Некоторые из них были очень специфичны: например, садовницу часто просили фотографироваться, сидя обнаженной на крапиве.

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Рузанна Акмалтдинова
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