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Обнаженная садовница разбогатела на эротических фото в крапиве

Daily Mirror: садовница заработала миллионы рублей, фотографируясь в крапиве без одежды

Фото: Ari / The Mirror

Жительница Великобритании по имени Ари разбогатела, занимаясь садоводством без одежды. Об этом пишет Daily Mirror.

По словам Ари, когда она увлеклась садоводством, то заметила, что поклонникам нравится смотреть на ее занятия в саду. Она стала получать много запросов на эротические фото, связанный с ее увлечением. Некоторые из них были очень специфичны: например, садовницу часто просили фотографироваться, сидя обнаженной на крапиве. Это, как она утверждает, болезненный процесс, но ей не хочется подводить подписчиков, поэтому приходилось терпеть.

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Ари признается, что любит выращивать травы и съедобные цветы для джина с тоником и мечтает накопить на дом с огромным садом для всех грядок с фруктами и овощами. Она уже заработала около 50 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей) на публикации фото на сервисе Fanvue, что позволило ей бросить работу официанткой.

Ранее сообщалось, что жительница штата США работала учительницей в школе, однако решила уволиться, стала публиковать эротические фото на OnlyFans и разбогатела. По ее словам, супруг видел, что работа в школе не приносит ей радости, и предложил ей зарабатывать на своей внешности.

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Рузанна Акмалтдинова
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