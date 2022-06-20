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Покупающих путевки в Турцию россиян решили поощрить перелетами в бизнес-классе

ANEX Tour бесплатно повысит класс перелета туристам, купившим тур в премиум-отели Турции

Фото: Shutterstock

Туроператор ANEX Tour бесплатно включает в стоимость тура перелет бизнес-классом при бронировании отдыха в определенных турецких отелях. На акцию обратили внимание специалисты портала TourDom.ru.

При покупке путевки в отели премиум-сегмента, например, сетей Rixos, Maxx Royal и Regnum Carya, путешественникам предлагается бесплатно повысить класс перелета до бизнеса при наличии свободных мест на желаемые даты. Отмечается, что таким образом компания пытается простимулировать продажи в определенные гостиницы.

«Учитывая, что количество мест в бизнес-классе ограничено квотами, мы хотим, чтобы туристы, выбирающие отдых в отелях, участвующих в акции, имели приоритет по классу обслуживания», — объяснили решение поощрить россиян в ANEX Tour.

Ранее в июне эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о возможности отдохнуть на Мальдивах по «отличной» цене. По их словам, стоимость десятидневного тура на курорт с прямым перелетом составляет 143 тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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