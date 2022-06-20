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По факту обстрела поселка в Брянской области возбудят дело

Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела поселка в Брянской области

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел украинскими военными поселка Суземка в Брянской области. Об этом сообщили в ведомстве.

В результате ЧП в поселке пострадал один человек, были повреждены несколько жилых домов. В СК отметили, что, по предварительным данным, во время обстрела использовались снаряды, поставляемые Украине Западом.

О 155-миллиметровых снарядах, которыми обстреляли Суземку, ранее сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. Всего, по его словам, по населенному пункту ВСУ выпустили порядка 15 снарядов.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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