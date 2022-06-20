Россиянам отсоветовали покупать дешевое жилье у моря в одной европейской стране

Риелтор Швырков отсоветовал покупать дешевое жилье в Черногории из-за риска дефектов

Желающим купить жилье в Черногории россиянам отсоветовали выбирать самые дешевые варианты. О рисках при покупке доступных по цене объектов в европейской стране рассказали в риелторском агентстве Alexey Shvyrkov Realty. Сообщение компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам основателя фирмы Алексея Швыркова, низкая стоимость жилья, как правило, обусловлена либо строительными дефектами, либо возведением магистралей или парков в непосредственной близости от домов. «При "хаотичном" и дешевом строительстве клиент не застрахован вообще. И этого делать точно нельзя, какие бы обстоятельства у тебя ни были — это просто выброшенные на ветер деньги и очень временное прибежище», — пояснил эксперт.

Швырков считает ультрадешевые объекты абсолютно непривлекательными с точки зрения инвестиций. Для правильного вложения средств он посоветовал выбирать объекты на первичном рынке в проверенных комплексах с европейским менеджментом и гарантированными обязательствами. Однако специалист отметил, что россияне чаще приобретают вторичное жилье, чтобы приехать и сразу въехать. Другой причиной Швырков назвал необходимость получения вида на жительство (ВНЖ).

«Сегодня вторичный рынок страны предоставляет более широкий выбор объектов как по цене, так и по локации. Еще одним плюсом покупки вторички является то, что клиент может самостоятельно или с помощью агента договориться об условиях покупки и о том, как будет происходить взаиморасчет», — рассказал эксперт.

По данным Alexey Shvyrkov Realty, в июне 2022 года на вторичном рынке Черногории доступны для покупки 1,9 тысячи квартир. При этом дешевле 5 миллионов рублей по актуальному на начало месяца курсу евро предлагают 197 объектов.

Самый доступный вариант оценили в 1,9 миллиона рублей. Такой бюджет позволит купить жилье площадью 37 квадратных метров, расположенное в 700 метрах от моря в городе Сутоморе. На второй строчке среди доступных объектов оказалась квартира-студия площадью 28 квадратных метров за 1,95 миллиона рублей в том же городе. Замыкает топ-3 дешевых объектов студия площадью 20 квадратных метров в провинции Херцег-Нови — ее можно приобрести за 1,97 миллиона рублей.

Ранее аналитики агентства выяснили, что главными покупателями недвижимости в Черногории являются москвичи — по итогам апреля 2022 года они отправили больше всего запросов на приобретение жилья в этой стране. Вторую строчку заняли петербуржцы, а третью поделили жители Новосибирска и Екатеринбурга.