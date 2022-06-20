Посол Украины назвал «потенциально опасный» регион в составе Молдавии

Посол Украины Шевченко заявил, что обеспокоен симпатиями жителей молдавской Гагаузии к РФ

Жители Гагаузии наиболее сильно в сравнении с другими гражданами Молдавии симпатизируют России, этот регион потенциально опасен для Украины. Об этом заявил посол республики в Кишиневе Марк Шевченко, пишет РИА Новости.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. После вооруженного конфликта с молдавскими националистами в середине 1990-х, регион получил особый статус, но не стал выходить из состава страны.

Шевченко назвал политических представителей автономии заигрывающими с Россией и предсказал, что они могут втянуть ее жителей в конфликт против Киева. Он заверил, что украинские власти серьезно обеспокоены этой проблемой.

«Мы внимательно отслеживаем, анализируем, есть ли шансы превращения пророссийских настроений жителей, политиков, руководителей Гагаузии во что-то более серьезное и опасное для Украины или нет. А с 24 февраля мы начали это очень тщательно мониторить, наблюдать и анализировать на предмет наличия угрозы нашей национальной безопасности», — сказал дипломат.

Он также сравнил Гагузию с Крымом и Донбассом до 2014 года, указав, что все эти регионы были объектом «приоритетного российского внимания».

«Оба эти региона на Украине были поставщиками пророссийских политиков во всеукраинском масштабе. Соответствующие пророссийские фракции в парламенте Украины в значительной мере состояли из выходцев из этих регионов, поэтому, к чему это приводит, Украина знает очень хорошо. К сожалению, Молдавия это знает хуже», — заключил Шевченко.

Ранее противники молдавских властей провели в Кишиневе массовую акцию протеста, потребовав распустить парламент и правительство. Они заявили, что руководство страны не способно сдержать рост цен и прекратить преследования оппозиционных политиков.