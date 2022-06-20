Okko представил документальное шоу «Индекс счастья» с Идой Галич

Okko запускает шоу «Индекс счастья» с популярной телеведущей и блогером Идой Галич

В рамках серии летних премьер оригинальных документальных проектов Okko запускает шоу «Индекс счастья», ведущей которого стала популярная телеведущая и блогер Ида Галич. Проект стартует в онлайн-кинотеатре 20 июня. Новые выпуски шоу будут появляться в Okko по понедельникам.

Проект о поисках формулы истинного счастья будет состоять из 5 выпусков, затрагивающих вопросы карьеры, денег, счастливых отношений и саморазвития. Помимо России съемки состоялись в Финляндии и Дании, чьи «индексы счастья» традиционно остаются самыми высокими в мире.

Участие в шоу принял ряд серьезных экспертов из области биологии и медицины. Среди них доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель клиники гормонального здоровья и счастья Светлана Калинченко, нейробиолог, доктор биологических наук, Вячеслав Дубынин, профессор, доктор психологических наук Юрий Александров, а также продолжатель династии Бехтеревых, физиолог, академик РАН Святослав Медведев и многие другие.

Также к исследованию смысла счастья подключились популяризаторы наук, мотивационные тренеры, предприниматели, путешественники и просто счастливые люди. Среди самых необычных участников «Индекса счастья» можно отметить вождя и жителей амазонского племени Дессана и сауна-шаманов из Финляндии. В поисках истины Иде Галич помогут всемирно известные эксперты Соня Любомирски и Мэрилин Аткинсон, комедийные актеры Роман Попов и Марина Федункив, певица, солистка группы Cream Soda Анна Романовская, блогеры Саша Спилгер, Ирина Голдман и Алексей Столяров, более известный как Лексус.

«Быть счастливым, без преувеличения, мечта каждого из нас, хотя представления о счастье у всех очень разные. Счастье стало своеобразным трендом, но что это на самом деле? Надеюсь, у меня и команды проекта получилось дать всесторонний и развернутый ответ на вопрос, как стать более счастливым человеком. Хорошее настроение от просмотра я точно гарантирую!», — отметила Ида Галич.

