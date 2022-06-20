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В Казахстане назвали угрозой украденное во время протестов оружие

Глава МВД Казахстана Адилов заявил о краже двух тысяч единиц оружия во время беспорядков

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

В Казахстане назвали угрозой украденное во время январских беспорядков оружие. Об этом со ссылкой на начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова сообщает ТАСС.

Более двух тысяч единиц оружия все еще находятся на руках у преступников. Среди похищенного во время протестов — 30 гранатометов, два пулемета, 122 автомата и 379 пистолетов, заявил глава ведомства.

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По мнению Адилова, «в любое время преступники могут использовать его [оружие] против мирных граждан».

В январе 2022 года Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Власти Казахстана объявили протестующих террористами. В середине марта генпрокурор сообщил, что арестованы 766 человек.

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Алевтина Запольская
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