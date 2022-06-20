Россиянина приговорили к 18 годам за убийство супругов из-за мяса

Под Краснодаром суд дал продавцу мяса 18 лет за убийство супружеской пары восемь лет назад

Краснодарский краевой суд приговорил к 18 годам лишения свободы 26-летнего местного жителя за убийство супругов. Об этом со ссылкой на информированный источник в понедельник, 20 июня, сообщил «Интерфакс».

Мужчина признан виновным по статьям 105.2 («Убийство»), 158.2 («Кража») и 167.2 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.

По данным ведомства, 24 февраля 2014 года продавец мяса Петр Змеевец приехал в село Суворовское Усть-Лабинского района, где в одном из домов на улице Пушкина проживали его знакомые — супружеская пара. Молодой человек предложил хозяину дома приобрести у него мясо, однако тот отказался от покупки. Супруга хозяина услышала, как спор из-за мяса перерос в драку, и поспешила на помощь мужу с топором, однако Змеевец выхватил его у женщины и принялся наносить удары по головам несостоявшихся покупателей, пока те не умерли. Чтобы скрыть следы преступления, Змеевец похитил несколько ювелирных изделий хозяина, отнес тела супругов в дом и поджег его.

Отмечается, что в 2018 году после задержания за причастность к убийству Петр Змеевец ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. В результате у стража порядка диагностировали черепно-мозговую травму. В ходе проведения психолого-психиатрических экспертиз выяснилось, что молодой человек полностью вменяем.

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