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Девять грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в российском регионе

На Кубани девять грузовых вагонов с углем сошли с рельсов и повредили три опоры ЛЭП

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

На Кубани девять грузовых вагонов с углем сошли с рельсов. Об этом со ссылкой на информированный источник в понедельник, 20 июня, пишет «Интерфакс».

Информация об инциденте, который произошел на железнодорожной ветке Орловка-Кубанская-Староминская, поступила в 15:05 по московскому времени. Из-за случившегося задерживаются грузовые и пассажирские поезда.

В результате случившегося повреждены три опоры линий электропередач (ЛЭП). «Выдвинулись два восстановительных поезда из Батайска и Тимашевска», — сообщил собеседник агентства.

В феврале на железнодорожной станции «Люблино-Сортировочное» на юго-востоке Москвы двое рабочих пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов. Сообщалось, что на движении поездов случившееся никак не отразилось.

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Евгения Куликова
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