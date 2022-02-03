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Двое рабочих пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов в Москве

Двое рабочих пострадали при сходе вагонов с рельсов на ж/д станции на юго-востоке Москвы

Кадр: Telegram-канал 112

Двое рабочих пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов на железнодорожной станции «Люблино-Сортировочное» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 3 февраля. С рельсов сошли восемь порожних вагонов.

Угрозы экологии в результате произошедшего не возникло. Пострадавшие рабочие были доставлены в больницу.

Ситуация никак не отразилась на движении поездов, подчеркивается на сайте.

Ранее в Тобольском районе Тюменской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда №099 сообщением «СургутЕкатеринбург».

Инцидент в российском регионе произошел 25 января в 03:09 на 198-м километре перегона Сузгун — Сетово. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Анна Щербакова
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