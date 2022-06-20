Киев заявил о готовности «воевать лопатами» при прекращении поставок оружия

Глава МИД Украины Кулеба: мы будем «воевать лопатами» при прекращении поставок оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности «воевать лопатами» в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся. Его слова приводит ТАСС.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — сказал он. По словам Кулебы, оружие пришлют позже, Киев все равно скажет «спасибо», «но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет».

В то же время Кулеба подчеркнул, что никто на Западе не должен верить в то, что Украина будет охотнее идти на уступки без поставок вооружений. При этом министр признал, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны альянса значительно нарастили поставки оружия Украине еще до начала российской специальной военной спецоперации. Он также анонсировал выделение Киеву новой военной помощи, в том числе тяжелых вооружений.