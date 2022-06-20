Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев заявил о готовности «воевать лопатами» при прекращении поставок оружия

Глава МИД Украины Кулеба: мы будем «воевать лопатами» при прекращении поставок оружия
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности «воевать лопатами» в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся. Его слова приводит ТАСС.

«Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться», — сказал он. По словам Кулебы, оружие пришлют позже, Киев все равно скажет «спасибо», «но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет».

В то же время Кулеба подчеркнул, что никто на Западе не должен верить в то, что Украина будет охотнее идти на уступки без поставок вооружений. При этом министр признал, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что страны альянса значительно нарастили поставки оружия Украине еще до начала российской специальной военной спецоперации. Он также анонсировал выделение Киеву новой военной помощи, в том числе тяжелых вооружений.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении ракетами «Калибр» пункта управления ВСУ
Ценам на газ предсказали новые рекорды
Москвичи вспомнили атмосферу снесенного кинотеатра «Зарядье»
У детей не обнаружили значимых побочных эффектов после вакцинации «Спутником V»
Киев заявил о готовности «воевать лопатами» при прекращении поставок оружия
Макрону предсказали трудности после выборов в парламент Франции
Россиян предупредили об активном сезоне гриппа
Сдавшиеся военные батальона «Айдар» начали давать показания против сослуживцев
Стало известно о «тайных переговорах» России и Германии по Украине
Кудрин объяснил важность сохранения бюджетного правила
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.