Стало известно об ухудшении здоровья Михаила Горбачева

Mash: состояние здоровья Горбачева периодически ухудшается, у него проблемы с почками

Состояние бывшего президента СССР и последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева периодически ухудшается. Об этом в понедельник, 20 июня, пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у 91-летнего экс-главы государства проблемы с почками, в связи с чем ему приходится ездить на гемодиализ в московскую больницу.

Также сообщается, что время от времени Горбачеву проводят очистку крови. В то же время «точные диагнозы не афишируют», добавляет канал.

Это не первое за последние годы сообщение об ухудшении здоровья Горбачева. Так, в 2019 году политик попал в больницу с воспалением легких, а осенью 2021-го после появления новостей о госпитализации экс-президента СССР, в его пресс-службе рассказали, что он находится на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом.