Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно об ухудшении здоровья Михаила Горбачева

Mash: состояние здоровья Горбачева периодически ухудшается, у него проблемы с почками

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

Состояние бывшего президента СССР и последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева периодически ухудшается. Об этом в понедельник, 20 июня, пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у 91-летнего экс-главы государства проблемы с почками, в связи с чем ему приходится ездить на гемодиализ в московскую больницу.

Также сообщается, что время от времени Горбачеву проводят очистку крови. В то же время «точные диагнозы не афишируют», добавляет канал.

Это не первое за последние годы сообщение об ухудшении здоровья Горбачева. Так, в 2019 году политик попал в больницу с воспалением легких, а осенью 2021-го после появления новостей о госпитализации экс-президента СССР, в его пресс-службе рассказали, что он находится на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине
В Грузии назвали решение ЕК по Украине и Молдавии «поощрительным авансом»
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Россиянкам назвали популярные пластические и косметологические процедуры
Россиян предупредили о нехватке мест в Дагестане для толп туристов
Соперник Медведева назвал его лучшим игроком мира
Эксперты напомнили об опасных последствиях употребления кофе
Минобороны доложило о значительных потерях ВСУ
Внезапное решение сделало мужчину богатым
Генерала ВКС Кобана осудили на пять лет за взятку и лишили звания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.