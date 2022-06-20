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Аномалия в экспериментах по изотопу германия 71 обнаружилась во второй раз

В результатах экспериментов BEST по изотопу германия 71 во второй раз выявлена аномалия
Архивное изображение

Архивное изображение. Фото: Smithsonian Institution / Wikimedia

Ученые, принимающие участие в Баксанском эксперименте по стерильным переходам (BEST, Baksan Experiment on Sterile Transitions), во второй раз обнаружили аномалию в полученных результатах. Такие данные могут свидетельствовать о колебаниях еще не подтвержденной частицы — стерильного нейтрино. Результаты научной работы опубликованы в Physical Review Letters.

В ходе исследования сотрудники BEST использовали 26 облученных дисков хрома 51, синтетического радиоизотопа хрома и источник электронных нейтрино. Ученые облучали внутренний и внешний резервуар с галлием. Полученная реакция формирует изотоп германия 71. Измеренная скорость возникновения германия 71 оказалась на 20-24 процента ниже, чем должно быть согласно теоретической основе. Эта же аномалия была выявлена и в более раннем эксперименте.

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Такие результаты могут свидетельствовать о колебаниях между электронными и стерильными нейтрино. Последняя частица пока не открыта и существует лишь в теоретическом поле. Согласно существующим предположениям, стерильное нейтрино может составлять важную часть темной материи.

В феврале 2022 года в рамках международного физического эксперимента TRItium в Карлсруэ (KATRIN), который проходит в Технологическом институте Карлсруэ, удалось выяснить точный верхний предел массы нейтрино.

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Елена Апазиди
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