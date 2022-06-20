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Глава Минфина рассказал о немаленьких расходах по госдолгу

Глава Минфина Силуанов рассказал о немаленьких расходах по госдолгу

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

Расходы на обслуживание российского госдолга уже достаточно значительны и будут расти, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его выступление на заседании бюджетного комитета Госдумы цитирует РИА Новости.

«Расходы по обслуживанию долга уже немаленькие, они с учетом предыдущих пандемийных заимствований выросли в два раза и сегодня составляют где-то 1,4 триллиона рублей, до пандемии они составляли ровно вполовину меньше», — сказал министр.

К 2025 году показатель даже при «умеренных» операциях на финансовом рынке превысит 2 триллиона рублей, добавил Силуанов. Сам объем госдолга России в 2023-2025 годах ожидается на уровне до 17 процентов ВВП, уточнил РИА Новости источник, знакомый с оценками Минфина.

По итогам 2023 года объем государственного долга составит 23,479 триллиона рублей против 22,505 триллиона в 2022 году, по итогам 2024 года — 25,229 триллиона, в 2025 году — 28,021 триллиона.

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Платон Щукин
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