Гинцбург рассказал об исследовании защищающей от разных штаммов COVID-19 вакцины

Гинцбург рассказал, что исследование вакцины от разных штаммов COVID-19 проходит «гладко»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о ходе исследований новой вакцины против COVID-19, которая должна защитить человека сразу от нескольких разных штаммов вируса. По его словам, пока наблюдаются очень хорошие результаты.

«Там довольно-таки все тоже гладко проходит. Сейчас проходит стадия безопасности и иммуногенности. Провакцинировано несколько десятков человек», — рассказал специалист.

Гинцбург подчеркнул, что ни у одного из участвующих в исследовании добровольцев не наблюдается каких-либо значимых побочных эффектов.

Ранее он заявлял о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян. Эксперт обратил внимание на рост числа выявленных случаев заражения в мире.