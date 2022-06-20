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Гинцбург рассказал об исследовании защищающей от разных штаммов COVID-19 вакцины

Гинцбург рассказал, что исследование вакцины от разных штаммов COVID-19 проходит «гладко»
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о ходе исследований новой вакцины против COVID-19, которая должна защитить человека сразу от нескольких разных штаммов вируса. По его словам, пока наблюдаются очень хорошие результаты.

«Там довольно-таки все тоже гладко проходит. Сейчас проходит стадия безопасности и иммуногенности. Провакцинировано несколько десятков человек», — рассказал специалист.

Гинцбург подчеркнул, что ни у одного из участвующих в исследовании добровольцев не наблюдается каких-либо значимых побочных эффектов.

Ранее он заявлял о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян. Эксперт обратил внимание на рост числа выявленных случаев заражения в мире.

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Марина Совина
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