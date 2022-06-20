Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Познер прокомментировал блокировки шоу Первого канала словами «меня нет больше»

Телеведущий Владимир Познер заявил, что больше не дает интервью журналистам

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с изданием Daily Storm заявил, что его «как бы нет больше». Этими словами журналист ответил на вопрос о блокировках YouTube-каналов медиагруппы «Красный квадрат», на которых были опубликованы шоу Первого канала.

Познер сообщил, что очень давно не дает «вообще никому» никаких интервью. «Как бы меня нет больше, можете считать, по крайней мере, я думаю, до осени. А может быть, и после осени тоже. Поэтому, извините, но мне нечего сказать заранее», — сказал телеведущий. Причину отказа от интервью он не прокомментировал.

О том, что YouTube ограничил доступ к каналам российской медиагруппы «Красный квадрат», стало известно 20 июня. Под блокировку попали каналы шоу «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Кто хочет стать миллионером?», а также других российских телепередач.

В марте Познер рассказал, почему его авторская программа исчезла из сетки вещания Первого канала. По словам телеведущего, причиной выступил тот факт, что Первый канал после начала спецоперации на Украине стал информационным и отказался от развлекательных передач.

Помимо передачи Познера, в феврале Первый канал перестал транслировать развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети» и другие программы. Телеканал объяснил такие меры необходимостью уделить больше внимания передачам общественно-политической направленности.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Кадыров опроверг обмен Тайры из «Азова» на сына чеченского чиновника
Во «ВКонтакте» запустили новую систему
В Польше прокомментировали отстранение игрока от ЧМ из-за выступлений в России
Зеленский тайно посетил Лисичанск
Минфин предсказал судьбу доходов россиян
Познер прокомментировал блокировки шоу Первого канала словами «меня нет больше»
Warner Bros. откажется от сотрудничества с Эзрой Миллером из-за скандалов
Капитана яхты смыло за борт во время шторма на Ладожском озере
Сенатор указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей Одессы
На Украине исключат «тяжелую русскую литературу» из школьной программы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.