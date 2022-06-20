Офтальмолог развеяла миф об использовании смартфона после операции на глаза

Офтальмолог Татьяна Шилова: после операции не стоит использовать телефон более 20 минут

Профессор, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции Татьяна Шилова развеяла миф об использовании смартфона после лазерной операции на глаза. В интервью для «Газеты.Ru» она объяснила, через какое время после операции по коррекции зрения можно брать в руки телефон, и почему поначалу не стоит использовать его более 20 минут.

По словам врача, в течение нескольких часов после процедуры перед глазами будет пелена, которая постепенно исчезнет. «Когда закончится действие обезболивающих капель, появится чувство жжения в глазах, слезотечение, светобоязнь», — уточнила она. По словам Шиловой, именно поэтому ранее после операции советовали отказываться от использования телефона на сутки, однако, если очень нужно, можно заглянуть в телефон и в день операции, но не усердствовать.

Офтальмолог рекомендует постепенно возвращаться к любимым устройствам. «В первый день рекомендуется пользоваться гаджетами не более 20 минут, а затем последовательно увеличивать периоды активности», — заключила Татьяна Шилова.

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