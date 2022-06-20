Казахстан оценил последствия решения России перестать отгружать его нефть
Министр энергетики Казастана Болат Акчулаков оценил последствия решения России перестать отгружать казахстанскую нефть на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в Новороссийске. По его словам, остановка транспортировки через КТК никак не повлияет на экспорт топлива из страны с учетом планового ремонта на месторождении Кашаган. Министра цитирует местное издание Tengrinews.
Как сообщал «Коммерсантъ», Россия сначала сократила, а затем прекратила отгрузку нефти из Казахстана через нефтяной терминал Новороссийского порта. В качестве официальной причины заявлено разминирование порта от мин времен Второй мировой войны. Акчулаков подтвердил, что транспортировка прекратилась из-за работ по обезвреживанию боеприпасов. «Там боеприпасы времен Второй мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению», — заявил министр.
Акчулаков напомнил, что с 15 по 25 июня отгружает нефть только с одного выносного причального устройства (ВПУ). «У нас же с 15 по 25 июня (приостанавливается работа двух причалов КТК — прим. «Ленты.ру»), если они закончат работы. Кашаган у нас вообще до 15 июля на ремонте стоит. Помещаемся с одним выносным причальным устройством. Третье ВПУ так же и работает, первые два приостановлены в связи с проведением этих работ по очистке дна», — резюмировал он.
По словам Акчулакова, снижение объемов экспорта нефти не планируется.
«Один ВПУ — это 70 процентов мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, они прекрасно помещаются при работе одного ВПУ», — объяснил он. Ожидается, что эксплуатация ВПУ-3 будет проводиться в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей.