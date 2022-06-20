Казахстан оценил последствия решения России перестать отгружать его нефть

В Казахстане заявили, что остановка Россией отгрузки нефти на КТК не повлияет на экспорт

Министр энергетики Казастана Болат Акчулаков оценил последствия решения России перестать отгружать казахстанскую нефть на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в Новороссийске. По его словам, остановка транспортировки через КТК никак не повлияет на экспорт топлива из страны с учетом планового ремонта на месторождении Кашаган. Министра цитирует местное издание Tengrinews.

Как сообщал «Коммерсантъ», Россия сначала сократила, а затем прекратила отгрузку нефти из Казахстана через нефтяной терминал Новороссийского порта. В качестве официальной причины заявлено разминирование порта от мин времен Второй мировой войны. Акчулаков подтвердил, что транспортировка прекратилась из-за работ по обезвреживанию боеприпасов. «Там боеприпасы времен Второй мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению», — заявил министр.

Акчулаков напомнил, что с 15 по 25 июня отгружает нефть только с одного выносного причального устройства (ВПУ). «У нас же с 15 по 25 июня (приостанавливается работа двух причалов КТК — прим. «Ленты.ру»), если они закончат работы. Кашаган у нас вообще до 15 июля на ремонте стоит. Помещаемся с одним выносным причальным устройством. Третье ВПУ так же и работает, первые два приостановлены в связи с проведением этих работ по очистке дна», — резюмировал он.

По словам Акчулакова, снижение объемов экспорта нефти не планируется.

«Один ВПУ — это 70 процентов мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, они прекрасно помещаются при работе одного ВПУ», — объяснил он. Ожидается, что эксплуатация ВПУ-3 будет проводиться в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей.

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