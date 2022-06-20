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Минобороны России заявило о сотнях уклонистов и симулянтов в рядах ВСУ

Представитель Минобороны РФ Конашенков заявил, что сотни солдат ВСУ отказываются воевать

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Сотни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются воевать и выполнять поставленные командованием задачи. Об том журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, только в 14-й механизированной бригаде ВСУ оказалось около 800 отказников, которые не захотели отправляться в район боевых действий. Генерал утверждает, что многие солдаты пытаются симулировать заболевания.

«Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера», — заявил представитель Минобороны.

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Ранее глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на мирных переговорах с Россией, заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

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