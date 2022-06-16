На Украине озвучили ежесуточные потери ВСУ

Axios: Арахамия оценил потери ВСУ в Донбассе до 1000 человек убитыми и ранеными в сутки

Глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на мирных переговорах с Россией, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии, по его словам, оцениваются в 200-500 человек. Такие данные он озвучил в интервью порталу Axios.

Арахамия утверждает, что потери ВСУ значительно выросли за последние две недели боев. Однако, по его словам, Украина призвала в армию около миллиона человек и может набрать еще два миллиона, что позволит компенсировать растущие потери.

При этом его заявления существенно разнятся как с официальными данными Киева, так и с данными Пентагона.

Ранее глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что, по оценкам Пентагона, ежедневные потери украинской армии составляют 100 человек убитыми и около 100-300 человек ранеными. При этом чиновник подчеркнул, что подсчет убитых в ходе боевых действий «всегда чрезвычайно затруднителен» и озвученные цифры носят могут оказаться неточными.

Впервые с начала спецоперации России количество потерь ВСУ было озвучено 11 июня. По версии советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, в начале конфликта в среднем погибали 100 человек в сутки. Всего, утверждает он, с начала спецоперации украинские войска потеряли около 10 тысяч бойцов.