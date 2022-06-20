Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Калужской области появится новый оздоровительный комплекс

В Малоярославецком районе Калужской области к 2023 году построят оздоровительный курорт

Фото: Shutterstock

Новый четырехзвездочный оздоровительный курорт захотели построить в Малоярославецком районе Калужской области к 2023 году, соответствующее соглашение с ООО «Грин Флоу Николо-Дол» было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об имеющихся планах в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

«Инвестор вложит в проект не менее 1 млрд рублей», — уточняется в опубликованном заявлении.

Отмечается, что объект будет совмещен с агротуризмом и производством эко-продуктов. На предприятии планируется создать 150 рабочих мест.

Журналисты «Интерфакса» со ссылкой на агентство регионального развития области сообщает, что в комплексе собираются применять органическое земледелие. Согласно планам, ферма сможет покрывать до 80 процентов потребностей курорта.

Ранее сообщалось, что в селе Перемышль Калужской области открыли памятник известному писателю, переводчику художественной литературы и лауреату Госпремии СССР Николаю Любимову.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Американские наемники рассказали об «абсолютном хаосе» в сражении под Харьковом
Россиянина «намотало» на установку во время бурения скважины
В программе Малышевой развеяли мифы о пользе простокваши при солнечных ожогах
Кантемир Балагов перенесет действие своего нового фильма из Нальчика в Нью-Йорк
Путин дал поручение о досрочной пенсии для многодетных отцов
В Германии конфисковали квартиры российского депутата и его жены
Эксперт озвучил нетрадиционный способ использования вентилятора в жаркую ночь
В Литве прокомментировали транзитную блокаду Калининграда
Трое россиян выпили в больнице алкоголь и умерли
Борису Джонсону сделали операцию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.