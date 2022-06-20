В Калужской области появится новый оздоровительный комплекс

В Малоярославецком районе Калужской области к 2023 году построят оздоровительный курорт

Новый четырехзвездочный оздоровительный курорт захотели построить в Малоярославецком районе Калужской области к 2023 году, соответствующее соглашение с ООО «Грин Флоу Николо-Дол» было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об имеющихся планах в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

«Инвестор вложит в проект не менее 1 млрд рублей», — уточняется в опубликованном заявлении.

Отмечается, что объект будет совмещен с агротуризмом и производством эко-продуктов. На предприятии планируется создать 150 рабочих мест.

Журналисты «Интерфакса» со ссылкой на агентство регионального развития области сообщает, что в комплексе собираются применять органическое земледелие. Согласно планам, ферма сможет покрывать до 80 процентов потребностей курорта.

Ранее сообщалось, что в селе Перемышль Калужской области открыли памятник известному писателю, переводчику художественной литературы и лауреату Госпремии СССР Николаю Любимову.