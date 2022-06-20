В Щукинском парке и Всехсвятской роще обустроят 19 детских площадок

В Щукинском парке и Всехсвятской роще в Москве обустраивают 19 детских площадок

В Щукинском парке и расположенной по соседству Всехсвятской роще в Москве приступили к обустройству и реконструкции 19 площадок для игр детей разного возраста. Из разрозненных участков здесь планируют создать единую зеленую зону с местами для отдыха для взрослых и детей. Мероприятия проводят в рамках работ по реабилитации территорий.

«Раньше в Щукинском парке с участками Всехсвятской рощи насчитывалось всего пять детских площадок, а площадь этих зеленых зон составляет более 60 гектаров, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Оборудование на них устарело и не соответствовало нормам безопасности. Почти на всех площадках отсутствовало покрытие, что затрудняло их использование и уход за ними».

Местные жители отмечают, что, игровые зоны в основном рассчитаны на маленьких детей, а ребятам постарше там заняться нечем. Поэтому эти площадки не пользовались большим спросом. К тому же район вокруг парка быстро развивается, растут поток посетителей и нагрузка на немногочисленные зоны для игр. Для решения этой проблемы детскую инфраструктуру в парке решили расширить.

«Особенность территории и большое количество деревьев не позволяют устраивать привычные детские площадки большого размера от 150 «квадратов», поэтому было решено сделать игровые зоны меньшего размера от 27 до 85 кв. м и рассредоточить их по парку, а границы существующих сохранить, — добавляет Сергей Мельников. — Таким образом на территории обустроят, вместе с реконструируемыми, 19 детских площадок».

Для всех детских площадок уже подготовили новые основания. Рабочие начали монтировать оборудование на 14 детских площадках, в ближайшее время приступят еще к пяти. Затем они уложат безопасное покрытие из каучуковой крошки, которое защитит детей от ссадин и ушибов.

Оборудование для площадок подобрали таким образом, чтобы оно вписывалось в природу парка, а цветовая гамма не была слишком яркой. Игровые зоны будут интересны детям разного возраста: здесь появятся песочницы, комплексы с горками, лазалки, балансиры, качалки, полосы препятствий, батуты и карусели. Завершить работы планируют в третьем квартале.

