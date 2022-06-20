FP заявила о переговорах ФРГ и ее готовности прекратить помощь Киеву, чтобы не унижать РФ

Германия выступает против «унижения» России и готова для этого прекратить помощь Украине. Об этом стало известно в статье для газеты Foreign Policy (FP) эксперта Института Хадсона в Вашингтоне Питера Рафа.

Как заявил эксперт, об этом говорят «тайные переговоры», которые, как утверждается, ФРГ ведет с РФ.

Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило Питер Раф эксперт Института Хадсона

Также он считает, что канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта.

Конечно, Шольц не пошел так далеко, как Макрон, который предложил Украине отказаться от части территории и предостерег Запад от «унижения» России. Однако немецкая реакция на эскалацию в виде строительства дипломатических развязок говорит сама за себя Питер Раф эксперт Института Хадсона

По мнению аналитика, Берлин оказывает незначительную помощь Киеву. «Как сообщается, Шольц также отказывается от своего обещания разместить дополнительные войска в Литве в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике», — подчеркнул он.

Тайные требования Европы

Немецкая газета Die Welt отмечала, что в ходе визита на Украину Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги «за закрытыми дверями» выдвинули коллеге Владимиру Зеленскому тайные требования.

Так, как считает издание, европейские лидеры тайно призывали Зеленского возобновить диалог с Россией и организовать переговоры с ее президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, Макрон призвал Зеленского не полагаться на Францию и ФРГ в переговорах с Россией. Он считает, что Киеву самому необходимо установить диалог с Москвой. В свою очередь, Шольц выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в Евросоюз.

Поставки тяжелого вооружения на Украину

Ранее в июне газета Der Tagesspiegel указывала, что, несмотря на недавние заявления Шольца, Украина до сих пор не получила ни одной единицы тяжелой бронетехники, которая была обещана ФРГ.

При этом с ходе визита в Литву Шольц заявил, что «никто не помогает Украине в таких же масштабах, как это делает Германия». Однако Берлин на данный момент ограничивался лишь передачей переносных зенитно-ракетных и противотанковых комплексов, а также большого количества огнестрельного вооружения и мин из запасов бундесвера.

Единственные образцы тяжелой бронетехники, которые Берлин согласился передать, сейчас находятся на ремонте после снятия с длительной консервации. Речь идет о самоходных зенитных установках Gepard.