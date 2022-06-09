Германия задержала поставки тяжелого вооружения на Украину

Tagesspiegel: ФРГ до сих пор не передали Украине ни одной единицы тяжелой бронетехники

Несмотря на недавние заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, Украина до сих пор не получила ни одной единицы тяжелой бронетехники, которая была обещана немецкой стороной. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

Согласно оценке Кильского института мировой экономики, Германия занимает пятое место среди стран, которые поддерживают Украину военной техникой, оружием и деньгами. Во время недавнего визита в Литву Шольц заявил, что «никто не помогает Украине в таких же масштабах, как это делает Германия». Однако 8 июня представители бундесвера сообщили отдельным депутатам бундестага, что ситуация с поставками остается прежней, и отправка техники фактически задержана.

На данный момент Германия ограничивалась лишь передачей переносных зенитно-ракетных и противотанковых комплексов, а также большого количества огнестрельного вооружения и мин из запасов бундесвера. Согласно данным газеты, единственные образцы тяжелой бронетехники, которые Берлин согласился передать, сейчас находятся на ремонте после снятия с длительной консервации. Речь идет о самоходных зенитных установках Gepard.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Он уточнил, что самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard может состояться только в конце июля, еще 15 — только в конце августа. При этом дипломат подчеркнул, что «имеет значение каждый день». В связи с этим Мельник выразил огорчение, что так называемая светофорная коалиция Германии применяет тактику затягивания.